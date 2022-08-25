Motorine zam geldi mi? 25-26 Ağustos Benzin, Motorin, Mazota yeni zam yapıldı mı? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzine gelen zammın ardından bugün motorine zam geldi. Vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatları ne kadar merak ediyor. Peki, Motorine yeni zam geldi mi? 25-26 Ağustos Benzin, Motorin, Mazota yeni zam yapıldı mı? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzinin litresi ne kadar? Mazotun litresi kaç TL?

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece itabarıyla motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Motorinin litresi 26 liranın üzerine çıktı. Vatandaşlar güncel motorin fiyatlarını araştırıyor. Motorine yeni zam geldi mi? 25-26 Ağustos Benzin, Motorin, Mazota yeni zam yapıldı mı? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren fiyatı 95 kuruş artan motorinin litre fiyatı 26 lira 3 kuruşa yükseldi.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI KAÇ TL? (25-26 AĞUSTOS 2022)

Zamla birlikte İstanbul'da litresi 25 lira 8 kuruştan satılan motorinin litre fiyatı 26 lira 3 kuruşa yükseldi. Öte yandan İzmir'de 26 lira 15 kuruşa, Ankara'da ise 26 lira 14 kuruşa çıktı.

İstanbul motorin litre fiyatı : 26 lira 3 kuruş

26 lira 3 kuruş Ankara motorin litre fiyatı : 26 lira 14 kuruş

26 lira 14 kuruş İzmir motorin litre fiyatı : 26 lira 15 kuruş

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.