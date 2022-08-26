Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde motorine gelen zammın ardından bugün motorine yeniden zam geldi. Vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatları ne kadar merak ediyor. Peki, Motorine yeni zam geldi mi? 26-27 Ağustos Benzin, Motorin, Mazota yeni zam yapıldı mı? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzinin litresi ne kadar? Mazotun litresi kaç TL?

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece itabarıyla motorin grubunda 87 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Motorinin litresi 27 liranın üzerine çıktı. Vatandaşlar güncel motorin fiyatlarını araştırıyor. Motorine yeniden zam mı geldi? 26-27 Ağustos Benzin, Motorin ve Mazota yeni zam yapıldı mı? Güncel Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

MOTORİNE YENİDEN ZAM MI GELDİ?

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Son dönemde seri bir şekilde fiyatı artan motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren fiyatı 87 kuruş artan motorinin litresi bazı şehirlerde 27 lirayı aştı.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI KAÇ TL? (26-27 AĞUSTOS 2022)

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü ise motorine 95 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen fiyat artışlarının ardından akaryakıta bir zam daha geldi.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 90 kuruşa, İzmir'de 27 lira 2 kuruşa, Ankara'da ise 27 lira 2 kuruşa çıktı.

İstanbul motorin litre fiyatı : 26 lira 90 kuruş

26 lira 90 kuruş Ankara motorin litre fiyatı : 27 lira 2 kuruş

27 lira 2 kuruş İzmir motorin litre fiyatı : 27 lira 2 kuruş

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 87 kuruş arttı. Benzin de ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.