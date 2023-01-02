Döviz kuru ve petrol varil fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle akaryakıt fiyatları artmaya devam ediyor. Fiyatı yükselen akaryakıt ürünlerinden birisi de motorin oldu. Peki, Motorine yeni zam var mı 2023? 1-2 Ağustos motorin ve mazota yeni zam mı geliyor? Güncel benzin ve motorin fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte detaylar...

Motorine ne kadar zam geldi? Motorine zam var mı? Motorine kaç TL zam yapıldı? Mazota yeni zam geldi mi? Benzin fiyatları ne kadar oldu? gündemin merak edilen başlıkları arasında gelmektedir. Peki, Motorine yeni zam var mı 2023? 1-2 Ağustos motorin ve mazota yeni zam mı geliyor? Güncel benzin ve motorin fiyatları kaç TL, ne kadar? Güncel benzin ve akaryakıt fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MOTORİNE YENİ ZAM GELDİ Mİ 2023?

Motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL zam bekleniyor.

Brent petroldeki yükseliş ve dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sonrası motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL zam bekleniyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren motorine 1,07 TL zam gelmesi bekleniyor. Buna göre motorin fiyatlarının 37 TL'ye yaklaşacağı tahmin edilmektedir. Şuanki güncel fiyatlar aşağıdaki gibidir.

Zam öncesi 31 temmuz benzin fiyatları;

İstanbul 36,05 TL

Ankara 36,53 TL

İzmir 36,63 TL

Zam öncesi 31 temmuz motorin fiyatları;

İstanbul 35,30 TL

Ankara 35,78 TL

İzmir 35,95 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.