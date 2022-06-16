Motorine yeni zam geldi mi? 16-17 Haziran Benzin, Motorin, Mazota yeni zam yapıldı mı? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Haberler

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Motorine yeni zam geldi mi? 16-17 Haziran Benzin, Motorin, Mazota yeni zam yapıldı mı? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

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Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Dün benzine yapılan indirimin ardından bugün motorine zam geldi. Vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatları ne kadar merak ediyor. Peki, Motorine yeni zam geldi mi? 16-17 Haziran Benzin, Motorin, Mazota yeni zam yapıldı mı? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzinin litresi ne kadar? Mazotun litresi kaç TL?

Motorinin litresi 29 liranın üzerine çıktı. Vatandaşlar güncel motorin fiyatlarını araştırıyor. Motorine yeni zam geldi mi? 16-17 Haziran Benzin, Motorin, Mazota yeni zam yapıldı mı? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

Türkiye'de akaryakıt fiyatları neredeyse günlük değişir oldu. Dün benzine gelen 95 kuruşluk indirimin ardından bugün de motorine 1 lira 29 kuruş zam geldi. Fiyat artışının ardından motorinin litresi 29 liranın üzerine çıktı.

Zammın ardından İstanbul'da 27.90'a satılan motorinin litresi 29.19'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 28.03'den 29.32'ye çıktı.

Son dönemde akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. 27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş, 28 Mayıs tarihinde benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş, 2 Haziran tarihinde benzine 1 lira 22 kuruş, motorine 1 lira 49 kuruş, 8 Haziran tarihinde motorine 1 lira 95 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen zamların ardından 15 Haziran tarihinde ise benzine 95 kuruş indirim geldi.

11 Haziran'da gelen 2,18 liralık zam sonrası 28,46 liradan satılan benzinin litre fiyatı indirim sonrası İstanbul'da 27,49 liradan satılacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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