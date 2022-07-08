Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. Peki, Motorine yeni indirim geldi mi? 8-9 Temmuz Motorin indirimi kaç TL? Mazota ne kadar, kaç TL indirim geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzine indirim geldi mi? LPG'ye indirim yapıldı mı? Güncel mazot fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son dönemde sık sık zam yapılan motorine bu gece itibariyle 2 lira 8 kuruş indirim geldi. Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26 lira 69 kuruştan, 24 lira 61 kuruşa düştü. Öte yandan Ankara'da 24 lira 72 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 73 kuruşa indi.

İSTANBUL'DA LİTRE FİYATI 24 LİRA 61 KURUŞTAN SATILACAK

Bu geceden itibaren geçerli olan indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26 lira 69 kuruştan, 24 lira 61 kuruşa düştü. Öte yandan Ankara'da 24 lira 72 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 73 liraya indi.

Güncel Motorin fiyatları:

İstanbul : 24,61 ₺

24,61 ₺ Ankara : 24,72 ₺

24,72 ₺ İzmir : 24,73 ₺

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.