Son dönemdeki kur artışları ve akaryakıt fiyatlarındaki global yükselişlerin etkisiyle motorine yeni bir zam daha geldi. Zam miktarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, Motorine ne kadar zam geldi? Motorine kaç lira zam geldi? İşte detaylar...

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrasında motorine yeni bir zam daha geldi. Motorine ne kadar zam geldi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında motorine yapılan zam oranı sorgulatılıyor. Güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaktadır. Motorinin litresi kaç TL oldu merak konusu oldu. Peki, Motorine ne kadar zam geldi? Motorine kaç lira zam geldi? Detaylar haberimizde...

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış son dönemde araç sahiplerinin keyfini kaçırırken, bu gece de motorine okkalı bir zam geldi. 2 lira 3 kuruşluk artış pompaya da yansırken, zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 40 lirayı aştı. Zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 3 kuruşa, Ankara'da 40 lira 57 kuruş, İzmir'de ise 40 lira 75 kuruşa çıktı.

FİYAT 4 AYDA 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.