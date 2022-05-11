Motorine, mazota zam var mı 2022? 11 Mayıs 2022 bugün akaryakıt zamlı fiyatları! SON DAKİKA Motorine, mazota zam mı geldi? Motorine zam geldi mi?

Motorine zam var mı son dakika 2022? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.Geçtiğimiz günlerde yapılan benzin zammından sonra vatandaşlar motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Şubat 2022 bugün akaryakıt zamlı fiyatları! Mazota zam mı geldi? Motorine zam geldi mi?

MOTORİNE VE MAZOTA ZAM GELDİ Mİ?

11 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla motorine ve mazota uygulanacak bir zam haberi bulunmamaktadır. Ancak benzine zam geldi.

BENZİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzin fiyatına zam geldi. Benzinin litre fiyatı 78 kuruş arttı.

İSTANBUL'DA 21,13 LİRAYA YÜKSELDİ

Zam sonrası benzin İstanbul'da 21,13 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 21,22 liraya yükseldi.

30 NİSAN'DA DA ZAM GELMİŞTİ

Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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