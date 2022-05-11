Motorine, mazota zam var mı 2022? 11 Mayıs 2022 bugün akaryakıt zamlı fiyatları! SON DAKİKA Motorine, mazota zam mı geldi? Motorine zam geldi mi?
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Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanmaktadır. Son dakika haberlerinin ardından Motorine zam var mı son dakika 2022? Motorine, mazota zam mı geldi? Motorine zam geldi mi? sorularının yanıtı merak edildi. 11 Mayıs 2022 bugün akaryakıt zamlı fiyatları!
Motorine zam var mı son dakika 2022? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.Geçtiğimiz günlerde yapılan benzin zammından sonra vatandaşlar motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Şubat 2022 bugün akaryakıt zamlı fiyatları! Mazota zam mı geldi? Motorine zam geldi mi?
11 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla motorine ve mazota uygulanacak bir zam haberi bulunmamaktadır. Ancak benzine zam geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzin fiyatına zam geldi. Benzinin litre fiyatı 78 kuruş arttı.
Zam sonrası benzin İstanbul'da 21,13 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 21,22 liraya yükseldi.
Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.