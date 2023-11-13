Motorine indirim var mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Motorine indirim gelecek mi merak konusu oldu. Peki, Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi? İşte detaylar...

Motorine indirim var mı? SON DAKİKA! Motorine indirim gelecek mi?

Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarındaki artışlar vatandaşları zor durumda bırakırken, motorin fiyatlarında indirim olup olmayacağı merak konusu oldu. Fiyatların düşmesi için gerekli koşulların oluşup oluşmadığı ve indirim beklentisinin ne kadar gerçekçi olduğu konusunda farklı görüşler bulunuyor. Peki, Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi? Detaylar haberimizde...

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 64 kuruş indirim geliyor. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 36 lira seviyesine gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.