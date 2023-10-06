Yakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. Tüketicilerin merakla beklediği indirimle ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Motorine indirim var mı? Motorine ne kadar, kaç TL indirim gelecek? İşte detaylar...

Motorine indirim var mı? Motorine ne kadar, kaç TL indirim gelecek?

Motorine indirim var mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından bu kez indirim haberi gündeme geldi. Arama motorlarında motorine ne kadar indirim gelecek sorgulatılıyor. Kullanıcılar tarafından motorine indirim gelecek mi araştırılıyor. Peki, Motorine indirim var mı? Motorine ne kadar, kaç TL indirim gelecek? Detaylar haberimizde...

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Benzine 2 gün üst üste gelen indirimin ardından bir indirim de motorine geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 2 lira 92 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından motorinin litresi 37 lira seviyelerine gerileyecek.

MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 37 lira 28 kuruşa, Ankara'da 37 lira 85 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 5 kuruşa düşecek. Benzinin litresi ise şehre göre 33-34 lira seviyelerinde bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.