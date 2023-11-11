Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıtta indirim beklentisi oluşmuştu. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilerin ardından Motorine indirim var mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar olacak?

Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar olacak? 11 Ekim güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları!

Motorine indirim var mı? Sorusu, Brent petrolün fiyatı son bir haftada 87 dolardan 81,43 dolara kadar gerilemesinin ardından vatandaşlar tarafından araştırılan sorular arasında bulunuyordu. Hal böyle olunca akaryakıt fiyatlarında bir indirim beklentisi oluştu. Bu kapsamda araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Peki, Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar olacak? İşte 11 Ekim güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları!

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Motorindeki indirimin miktarı litre başına 1,5 TL civarında olacak. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama olarak 36-37 TL aralığına gerileyecek. Öte yandan ekim ayında motorinin litresinde de 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı. Pompaya yansıyan indirimle motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama olarak 38-38,50 TL aralığına gerilemişti.

AKARYAKIT FİYATLARI

11.11.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,54 TL

Gazyağı TL/lt: 35,70 TL

Motorin TL/lt: 38,06 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 38,11 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 26,87 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,18 TL