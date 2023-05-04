Akaryakıta son dönemde gelen indirimlere bir yenisi daha eklendi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresinde değişikliğe gidecek. Şehirlerdeki güncel motorin fiyatları da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi? 4 Mayıs güncel motorin fiyatları!

Motorine büyük indirim, vatandaşların gündeminde yer alıyordu. Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü akaryakıta çifte indirim gelmiş ve benzinin litresi 1 lira 21 kuruş, motorinin 91 kuruş, 25 Nisan tarihinde ise motorinin litresi 47 kuruş düşmüştü. Bu gece yarısından itibaren akaryakıta bir indirim daha geldi. Peki, Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi? 4 Mayıs güncel motorin fiyatları!

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıta son dönemde gelen indirimlere bir yenisi daha eklendi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 30 kuruş düştü. İndirimin ardından motorin İstanbul'da 18 lira 46 kuruşa, Ankara'da 18 lira 82 kuruşa, İzmir'de ise 18 lira 89 kuruşa geriledi.

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 18 lira 46 kuruş, Ankara'da 18 lira 82 kuruş, İzmir'de ise 18 lira 89 kuruşa indi.