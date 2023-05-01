Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Buna göre Motorine indirim var mı? Sorusu ve Mayıs güncel motorin fiyatları merak ediliyor. Peki, Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi? 1 Mayıs güncel motorin fiyatları!

Brent petrol fiyatları ve dövizde meydana gelen değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bu nedenle Motorine indirim var mı? Sorusu gündemdeki yerini koruyor ve arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlarımız için Motorine indirim var mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi? 1 Mayıs güncel motorin fiyatları!

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Motorin fiyatlarında 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

1 MAYIS GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20.37 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.71 TL'den satılıyor.