Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle Motorine indirim var mı? Sorusu merak ediliyor ve gözler indirimlere çevrilmiş durumda. Peki, Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel akaryakıt fiyatları!

Motorine indirim var mı? Sorusu, akaryakıt fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar sebebiyle konuya ilişkin olarak en çok aratılanlar arasında yer alıyor ve vatandaşlar tarafından merak konusu haline geliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel akaryakıt fiyatları!

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Bugün itibarıyla pompaya yansıyan 1 lira 2 kuruşluk indirimin ardından motorine 3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra 65 kuruşluk bir indirim daha geliyor. Cumartesi günü geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 21 lira 85 kuruştan satılacak.

İSTANBUL'DA 21 LİRA 85 KURUŞTAN SATILACAK

Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 21 lira 85 kuruştan, Ankara'da ise 22 lira 12 kuruştan satılacak.