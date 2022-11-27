Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sebebiyle gelen zamlar sonrasında, vatandaşlar Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi? Motorine ne kadar indirim gelecek?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bu nedenle Motorine indirim var mı? Ve Motorine ne kadar indirim gelecek? Konuları gündemde yer alıyor. Peki, Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi? Motorine ne kadar indirim gelecek?

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sebebiyle fiyatlar değişiklik gösterirken, Motorine 28 Kasım Pazartesi gününden itibaren indirim gelmesi bekleniyor.

MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,02 liraya, Ankara'da ise 23,16 liraya kadar düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.