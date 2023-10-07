Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Dün 2 lira 10 kuruş benzine indirim gelmesinin ardından Motorine indirim var mı? Sorusu gündeme geldi. Peki, Motorine indirim var mı? Motorine indirim geldi mi, kaç TL oldu? 7 Ekim güncel motorin fiyatları ne kadar oldu?

Motorine indirim var mı? Motorine indirim geldi mi, kaç TL oldu? 7 Ekim güncel motorin fiyatları ne kadar oldu?

Motorine indirim var mı? Sorusu, benzine yapılan indirimlerin ardından vatandaşlar tarafından en çok merak edilenler arasında yer alıyordu. Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Peki, Motorine indirim var mı? Motorine indirim geldi mi, kaç TL oldu? 7 Ekim güncel motorin fiyatları ne kadar oldu?

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Dün 2 lira 10 kuruş, bugün ise 1 lira 17 kuruş benzine indirim gelmesinin ardından bu kez de motorine büyük bir indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 2 lira 92 kuruş ucuzladı. İndirimin ardından motorinin litresi 37 lira seviyelerine geriledi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 2 lira 92 kuruş ucuzladı.

7 EKİM GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 37 lira 28 kuruşa, Ankara'da 37 lira 85 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 5 kuruşa düştü. Benzinin litresi ise şehre göre 33-34 lira seviyelerinde bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.