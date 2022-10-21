Motorine indirim var mı? İNDİRİM NE ZAMAN? Benzine motorine indirim gelecek mi? Motorine indirim ne zaman?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatlarında da sürekli değişkenlik yaşanıyor. Motorinde indirim beklentisi üzerine araç sahipleri Motorine indirim var mı? Benzine motorine indirim gelecek mi? Motorine indirim ne zaman? Merak ediyor.

Motorine indirim var mı? Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatlarında da sürekli değişkenlik yaşanıyor. Motorinde indirim beklentisi üzerine araç sahipleri Motorine indirim var mı? Benzine motorine indirim gelecek mi? Motorine indirim ne zaman? Merak ediyor. İşte detaylar...

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?



Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da zam veya indirim olarak yansıyor. Geçtiğimiz hafta art arda gelen zamların ardından bu kez de gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Geçtiğimiz hafta art arda gelen zamlardan sonra bu kez ise vatandaşları bir nebze olsun rahatlatacak bir indirim haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren; motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor. Benzin ise aynı fiyattan satılmaya devam edecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,42 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,62 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

21.10.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 20,62 TL

Gazyağı TL/lt: 25,22 TL

Motorin TL/lt: 27,37 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 27,42 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 20,22 TL

Fuel Oil TL/Kg: 16,28 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

Ankara LPG fiyatı: 10.29 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 10.03 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 10.02 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 10.15 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 10.29 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 10.12 TL/ LT

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 21 Ekim 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir: