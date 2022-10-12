Motorine indirim var mı? BU GECE Benzine ve Mazota indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi?
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Geçtiğimiz hafta motorine 3 kez zam yapılmış ve fiyatı İstanbul'da 30 liraya kadar dayanmıştı. Motorine Perşembe gününden itibaren geçerli olmak indirim geleceği haberleri üzerine Motorine indirim var mı? Benzine ve Mazota indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi? Araç sahipleri tarafından merak edildi. Peki, Motorinde indirim ne zaman?
Motorine indirim var mı? Geçtiğimiz hafta motorine 3 kez zam yapılmış ve fiyatı İstanbul'da 30 liraya kadar dayanmıştı. Motorine Perşembe gününden itibaren geçerli olmak indirim geleceği haberleri üzerine Motorine indirim var mı? Benzine ve Mazota indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi? Araç sahipleri tarafından merak edildi. Peki, Motorinde indirim ne zaman? İşte detaylar...
Motorine geçtiğimiz hafta ardı ardına gelen zamlar sonrası araç sahipleri zamlara isyan etti. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 28,50 liradan satılmaya başladı. Bu kez motorine bir indirim geleceği öğrenildi. Buna göre; motorine 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim geliyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
12.10.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:
- Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 20,59 TL
- Gazyağı TL/lt: 24,37 TL
- Motorin TL/lt: 28,48 TL
- Motorin (Excellium) TL/lt: 28,53 TL
- Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 21,64 TL
- Fuel Oil TL/Kg: 17,57 TL
Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)
- Ankara LPG fiyatı: 10.29 TL/ LT
- İzmir LPG fiyatı: 10.03 TL/ LT
- Bursa LPG fiyatı: 10.02 TL/ LT
- Antalya LPG fiyatı: 10.15 TL/ LT
- Konya LPG fiyatı: 10.29 TL/ LT
- Adana LPG fiyatı: 10.12 TL/ LT
Türkiye Petrolleri 12 Ekim 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:
|İLÇE
|KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT)
|GAZ YAĞI (TL/LT)
|TP MOTORİN (TL/LT)
|MOTORİN (TL/LT)
|KALORİFER YAKITI (TL/KG)
|FUEL OIL (TL/KG)
|Y.K. FUEL OIL (TL/KG)
|TPGAZ
|ISTANBUL - ANADOLU
|20,63
|24,63
|28,54
|28,49
|19,99
|15,28
|11,32
|9,87
|ISTANBUL - AVRUPA
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|ADALAR
|20,62
|24,62
|28,53
|28,48
|19,98
|15,27
|11,31
|9,87
|ARNAVUTKOY
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|ATASEHIR
|20,63
|24,63
|28,54
|28,49
|19,99
|15,28
|11,32
|9,87
|AVCILAR
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|BAGCILAR
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|BAHCELIEVLER
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|BAKIRKOY
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|BASAKSEHIR
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|BAYRAMPASA
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|BESIKTAS
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|BEYKOZ
|20,63
|24,63
|28,54
|28,49
|19,99
|15,28
|11,32
|9,87
|BEYLIKDUZU
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|BEYOGLU
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|BUYUKCEKMECE
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|CATALCA
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|EMINONU
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|ESENLER
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|ESENYURT
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|EYUP
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|FATIH
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|GAZIOSMANPASA
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|GUNGOREN
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|KADIKOY
|20,63
|24,63
|28,54
|28,49
|19,99
|15,28
|11,32
|9,87
|KAGITHANE
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|KARTAL
|20,62
|24,62
|28,53
|28,48
|19,98
|15,27
|11,31
|9,87
|KUCUKCEKMECE
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|MALTEPE
|20,62
|24,62
|28,53
|28,48
|19,98
|15,27
|11,31
|9,87
|PENDIK
|20,62
|24,62
|28,53
|28,48
|19,98
|15,27
|11,31
|9,87
|SARIYER
|20,60
|24,64
|28,54
|28,49
|20,00
|15,29
|11,33
|10,32
|SILE
|20,62
|24,62
|28,53
|28,48
|19,98
|15,27
|11,31
|9,87
|SILIVRI
|20,60
|24,64
|28,54
|28,49
|20,00
|15,29
|11,33
|10,32
|SISLI
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|SULTANBEYLI
|20,62
|24,62
|28,53
|28,48
|19,98
|15,27
|11,31
|9,87
|TUZLA
|20,62
|24,62
|28,53
|28,48
|19,98
|15,27
|11,31
|9,87
|UMRANIYE
|20,63
|24,63
|28,54
|28,49
|19,99
|15,28
|11,32
|9,87
|USKUDAR
|20,62
|24,62
|28,53
|28,48
|19,98
|15,27
|11,31
|9,87
|ZEYTINBURNU
|20,63
|24,63
|28,54
|28,49
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32
|ZEYTINBURNU
|20,60
|24,63
|28,53
|28,48
|19,99
|15,28
|11,32
|10,32