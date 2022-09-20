Motorine büyük indirim geldi! Son dönemlerdeki en büyük motorin indirimlerden birisi bu gece itibariyle geçerli olacak. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Motorine ne kadar indirim geldi merak edildi. Peki, 20-21 Eylül Motorin ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı kaç TL? İşte detaylar...

Mazota indirim var mı? Motorine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi? LPG'ye indirim var mı? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Motorine indirim mi geldi? 20-21 Eylül Motorin ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı kaç TL? Mazota kaç lira indirim yapıldı? Benzine ne zaman indirim gelir? Mazot ve motorin indirimi ne zaman yapılır?

MOTORİNE İNDİRİM Mİ YAPILDI? (20-21 EYLÜL)

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Motorin grubuna bu gece itibarıyla 1 lira 74 kuruş indirim geldi. Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 81 kuruştan, 23 lira 7 kuruşa düştü. Öte yandan Ankara'da 23 lira 18 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 2 liraya indi.

Güncel motorin litre fiyatları:

İstanbul : 23 lira 7 kuruş

23 lira 7 kuruş Ankara : 23 lira 18 kuruş

23 lira 18 kuruş İzmir : 23 lira 2 kuruş

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.