Geçtiğimiz günlerde benzin ve LPG'ye çifte indirim gelmişti. Bugün ve yarın ise Motorine yeni bir indirim gelmesi bekleniyor. Peki, Motorine indirim gelecek mi, ne zaman? 7-8 Temmuz Benzin, Motorin ve Akaryakıt ürünlerine indirim mi olacak? Motorinindirimi hangi gün yapılacak? Ayrıntılar sizlerle...

BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM GELDİ Mİ? (EN SON YAPILAN İNDİRİMLER)

Motorine 2 gün üst üste gelen indirimin ardından bugün de benzin ve LPG'nin fiyatı düştü. Benzine 2 lira 13 kuruş, LPG'ye 1 lira 71 kuruş indirim geldi. Böylece benzin 25 lira seviyelerine, oto gaz ise 10 lira seviyelerine geriledi.

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 25.17'ye, Ankara ve İzmir'de 25.29 TL'ye geriledi. Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi. Akaryakıt fiyatları bayiler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ 2022? (7-8 TEMMUZ 2022)

Brent petrol fiyatlarının düşmesinin ardından Motorine 2,10 TL indirim beklendiği açıklandı. İndirimin ne zaman, hangi gün yapılacağı henüz belli olmadı.

MOTORİNE EN SON NE ZAMAN İNDİRİM GELDİ?

29 Haziran tarihinde motorine 2 lira 50 kuruş, 30 Haziran tarihinde ise 84 kuruş indirim geldi. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.