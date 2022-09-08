Motorine indirim gelecek mi? Ve Motorine indirim var mı? Soruları, araç sahipler tarafından oldukça sık araştırılmaktadır. Özellikle son zamanlarda dalgalanma sebebi ile değişiklik gösteren akaryakıt fiyatlarını vatandaşlar merak ediyor. Peki, Motorine indirim gelecek mi? Motorine indirim var mı? Motorin fiyatları ne kadar olacak? Motorinin litresi kaç lira oldu? Sorularını sizler için yanıtladık.

Motorine indirim gelecek mi? Sorusu, araç sahipleri tarafından merak ediliyor ve heyecanla bekleniyordu. İki gün üst üste gelen zamlardan sonra güncel motorin fiyatları merak ediliyor.Peki, Motorine indirim gelecek mi? Motorine indirim var mı? Motorin fiyatları ne kadar olacak? Motorinin litresi kaç lira oldu? Sorularını sizler için yanıtladık.

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Motorine 6 Eylül Salı günü 70 kuruş, 7 Eylül Çarşamba günü ise 77 kuruş zamlanan motorine 1 lira 14 kuruş indirim geldi. İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin fiyatı 24 lira 86 kuruşa geriledi. Brend petrol ve dolar kurundan kaynaklı akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin fiyatı 24 lira 86 kuruşa, Ankara'da 24 lira 97 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 99 kuruşa geriledi.