Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar ve gelen zamlar sebebiyle birçok araç sahibi güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Motorinli araç sahiplerinin ise en merak ettiği sorulardan birisi, Motorine indirim gelecek mi? Sorusu oluyor. Peki, Motorine indirim gelecek mi? Motorine indirim var mı? Motorin fiyatları ne kadar olacak? 2 Eylül Motorin fiyatlarında indirim olacak mı?

Motorinli araç sahiplerinin en merak ettiği konular arasında yer alan Motorin indirimleri, son günlerde duyulan haberler ile tekrar gündeme geldi. Peki, 2 Eylül tarihinde Motorine indirim gelecek mi? Motorine indirim var mı? Motorin fiyatları ne kadar olacak? 2 Eylül Motorin fiyatlarında indirim olacak mı?

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişkenlik göstermesi nedeniyle güncel fiyatlar oldukça merak ediliyordu. Merak edilen konulardan bir tanesi de Motorine indirim gelmesi durumuydu. 3 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Gece yarısı gelmesi beklenen indirimlerle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı ise 24 lira 46 kuruşa düşmesi bekleniyor.