Motorine indirim gelecek mi? 31 Mart motorine indirim var mı?

Motorine indirim gelecek mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Petrol fiyatları, Şangay'daki kapsamlı koronavirüs kısıtlamaları sonrası düştü. Bu gelişmenin ardından araç sahipleri Benzine ve Motorine indirim gelecek mi? Mazota indirim gelecek mi? Motorin indirim var mı? Benzin indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi? sorularını gündeme taşıdı. İşte detaylar...

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 121 doları gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası petrolün varili 110 dolara kadar düştü. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 23,64 liradan 22,09 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 23,72 liradan 22,17 liraya düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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