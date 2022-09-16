Motorine indirim geldi mi? Motorin indirimi ne kadar? 2022 güncel Motorin fiyatları!

Son zamanlarda ülke gündeminde olan ve vatandaşın merakla soruşturduğu konu, motorine indirim geldi mi? Sorusu ile araştırılıyor. Son günlerde herkesin aklında olan soru hakkında gelişmeleri takip etmekteyiz. Motorine indirim geldi? Motorin indirimi ne kadar? 2022 güncel Motorin fiyatları!

Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Sıklıkla değişen inişli çıkışlı akaryakıt fiyatları özellikle araç sahiplerinin gündeminde. Merakla motorin fiyatlarını kontrol ediyorlar. Peki, Motorine indirim geldi? Motorin indirimi ne kadar? 2022 güncel Motorin fiyatları!

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatının düşmesi akaryakıt fiyatlarında indirim beklentilerini de beraberinde getirdi. Akaryakıt sektörü kaynakları; bugün petrol, dolar ve ürün fiyatlarında yukarı yönlü ciddi bir hareket olmaması durumunda motorine 1,5 TL ile 2 TL arasında bir indirim gelebiceğini öngörüyor.Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası motorinde büyük indirim bekleniyor. Sektör temsilcileri indirimin pazartesi ya da salı günü olabileceğini ifade ederken rakam vermedi. Ancak edinilen bilgiye göre; indirimin 1,5 TL ile 2 TL arasında olması bekleniyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,36 dolardan işlem görüyor. Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlamaları, ABD ile Avrupa'da beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Brent petrolde teknik olarak 91,50 ile 92,31 dolar aralığının direnç, 90,69 ile 89,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

• Benzin: 19,23 TL

• Motorin: 24,86 TL

• LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİNFİYATLARI

• Benzin: 19,34 TL

• Motorin: 24,97 TL

• LPG: 10,94 TL

İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİNFİYATLARI

• Benzin: 19,34 TL

• Motorin: 24,99 TL

• LPG: 10,74 TL