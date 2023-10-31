Benzin ve motorin fiyatlarında indirim haberleri gündeme geliyor. Motorine indirim geldi mi ve akaryakıtta indirim var mı soruları merak ediliyor. Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzin, LPG ve mazot fiyatlarına indirim gelecek mi gündeme geliyor. Peki, Motorine indirim geldi mi? Akaryakıtta indirim var mı? 31 Ekim 2023 benzin motorin fiyatları!

Motorin ve benzine indirim geldi mi ve güncel akaryakıt fiyatları sık sık araştırılıyor. Motorine indirim geldi mi ve akaryakıtta indirim var mı soruları gündemde. Motorine indirim geldi mi ve akaryakıtta indirim var mı soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Motorine indirim geldi mi? Akaryakıtta indirim var mı? 31 Ekim 2023 benzin motorin fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın şiddetlenmesiyle 96 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, 86 dolar seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. Bugün itibarıyla motorinin litresi 1 lira 57 kuruş ucuzladı.

AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 38 lira 4 kuruşa, Ankara'da 38 lira 63 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 80 kuruşa indi.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMALARIYLA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

6 Ekim'de benzinin litresi 2 lira 10 kuruş, 7 Ekim'de ise 1 lira 17 kuruş ucuzlamıştı. 8 Ekim'de ise motorine 2 lira 92 kuruş indirim gelmişti. Peş peşe gelen indirimlerin ardından benzinin litresi 33-34 liralara, motorinin litresi ise 37-38 liralara gerilemişti. Ancak İsrail-Hamas çatışmalarıyla petrol fiyatlarında yaşanan yükselişle akaryakıtta rüzgar tersine döndü. 17 Ekim Salı günü motorine gelen 2 lira 23 kuruş, 20 Ekim Cuma günü de benzine 1 lira 48 kuruş zam geldi.

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.