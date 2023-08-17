Benzin ve motorin fiyatlarındaki indirim haberleri gündemde. Vatandaşlar, motorine indirim gelip gelmediğini ve akaryakıtta indirim olup olmadığını merak ediyor. Güncel akaryakıt fiyatları hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Motorine indirim geldi mi ve akaryakıtta indirim var mı soruları merak ediliyor. Peki, Motorine indirim geldi mi? Akaryakıtta indirim var mı? 17 Ağustos 2023 benzin motorin fiyatları!

Motorin ve benzine indirim geldi mi ve güncel akaryakıt fiyatları sık sık araştırılıyor. Motorine indirim geldi mi ve akaryakıtta indirim var mı soruları gündemde. Motorine indirim geldi mi ve akaryakıtta indirim var mı soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Motorine indirim geldi mi? Akaryakıtta indirim var mı? 17 Ağustos 2023 benzin motorin fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Motorine 18 Ağustos itibaren geçerli olacak şekilde 1.52 TL indirim gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.