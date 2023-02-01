Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrolde dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatlarında indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorine indirim geldi mi ve akaryakıtta indirim var mı soruları gündeme geliyor. Peki, Motorine indirim geldi mi? Akaryakıtta indirim var mı? 2 Şubat 2023 benzin motorin fiyatları!

Motorin ve benzine geçtiğimiz günlerde indirim gelmişti. Bununla birlikte beklenen indirim, 2 Şubat 2023 günü motorine indirim gelmesi bekleniyor. Motorine indirim geldi mi ve akaryakıtta indirim var mı soruları gündemde. 2 Şubat 2023 benzin motorin fiyatları merak ediliyor. Motorine indirim geldi mi? Akaryakıtta indirim var mı? 2 Şubat 2023 benzin motorin fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 2 kuruş indirim gelmesi beklenirken, fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22 lira 19 kuruştan satılacak.

AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?

2 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor.

İSTANBUL'DA MOTORİN FİYATI NE KADAR?

İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22 lira 19 kuruştan, Ankara'da ise 22 lira 52 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.