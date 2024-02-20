Motorine indirim geldi mi? 20 Şubat motorin, benzin ve LPG fiyatları! Akaryakıtta indirim var mı?

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MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 21 kuruş indirim gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 43 liradan satılacak.