Geçtiğimiz hafta benzine ve motorine yapılan zamlar iptal edilmişti. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada, 10 Mart'ta benzine yapılan 79 kuruşluk zam ve motorine yapılan 2 lira 25 kuruşluk zammın kaynağından iptal edilmesi nedeniyle geri çekildiği belirtildi. Peki, Motorine indirim geldi mi? 14 Mart Benzin ve Mazota indirim yapıldı mı? Akaryakıta ne kadar indirim geldi, kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...

BENZİNE İNDİRİM VAR MI? YARIN İNDİRİM GELECEK Mİ?

Geçtiğimiz hafta benzin ve mazot zamları iptal edilmişti. Ayrıca bazı kaynaklara göre yarın benzin ve motorine indirim yapılması bekleniyor. Fakat indirim hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada, 10 Mart'ta benzine yapılan 79 kuruşluk zam ve motorine yapılan 2 lira 25 kuruşluk zammın kaynağından iptal edilmesi nedeniyle geri çekildiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte benzin Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de 20,46 liradan satılmaya devam edecek. Motorin ise Ankara'da ortalama 22,92 liradan, İstanbul'da 22,83 liradan, İzmir'de 22,92 liradan satılacak.

BENZİN VE MAZOTA TEKRAR ZAM GELECEK Mİ?

Akaryakıt ürünlerine tekrardan zam gelecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BENZİN VE MAZOTA TEKRAR İNDİRİM GELECEK Mİ?

Akaryakıt ürünlerine tekrardan indirim gelecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BENZİN VE MAZOTA İNDİRİM Mİ GELDİ? (SON YAPILAN İNDİRİMLER)

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, benzin fiyatlarını da uçurdu. Savaş nedeniyle Amerika ve Avrupa'daki birçok ülkede benzin fiyatlarına zam geldi. Türkiye'de de günlerden bu yana uygulanan zamlar, 10 Mart'ta da sürdü. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada benzine 79 kuruş, motorine ise yapılan 2 lira 25 kuruş zam yapıldığı duyurulmuştu. Ancak EPGİS, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği yeni açıklamayla zamların geri çekildiğini belirtti.

Twitter'dan en son yapılan açıklama:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali

10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde0,79

Motorinde 2,25 TL/LT

olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI KAÇ TL?

Zamdan önce Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de ise 20,46 liradan satılan benzin, aynı rakamlardan satılacak.

GÜNCEL MAZOT FİYATLARI KAÇ TL?

Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı da aynı kalırken, İstanbul'da motorin 22,83 liradan, İzmir'de de 22,92 liradan satılmaya devam edecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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