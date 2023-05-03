Motorinde indirim var mı? SON DAKİKA motorin indirimi ne zaman? Benzin, mazota indirim var mı?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında büyük bir dalgalanma yaşanmıştı. Son gelişmelerin ardından motorinde indirim var mı, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, sorularına yanıt aranıyor. Buna göre Motorine indirim var mı? Sorusu ve Mayıs güncel motorin fiyatları merak ediliyor. Peki, Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi? 3 Mayıs güncel motorin fiyatları!

Motorinde indirim var mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi?

MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

4 Mayıs Perşembe gününden itibaren motorine 1 lira 30 kuruş indirim gelmesi beklenirken, gelecek indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 18 lira 40 kuruş, Ankara'da 18 lira 76 kuruş ve İzmir'de ise 18 lira 83 kuruştan satılacak.

Diğer yakıt türleri için yeni bir açıklama yapılmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.