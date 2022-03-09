Motorine yeni zam var mı? Mazota zam var mı, ne zaman gelecek?
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Araç sahipleri ve çiftçiler akaryakıta zam haberlerini takip ederek motorin zammı ne zaman sorusunun yanıtını araştırıyor. Benzin mazot fiyatlarının güncel değerlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar zam gelip gelmediğini de merak ediyor. Peki, Mazota zam geldi mi? Mazota zam var mı? Mazota ve benzine zam var mı? Mazota zam ne zaman? Motorin yeni zam var mı?
Motorin zammı ne zaman sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Araç sahipleri, akaryakıta zam haberlerini takip ediyor. Benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar zam gelip gelmediğini de merak ediyor. Peki, Mazota zammı ne zaman? Bugün motorine zam var mı? Mazota ve benzine zam var mı? İşte detaylar... Motorin yeni zam var mı?
MOTORİN ZAMMI NE ZAMAN?
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam geldi.
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