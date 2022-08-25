Motorin ve benzine zam mı gelecek? Güncel benzin ve motorin fiyatları nedir? Benzine ve motorine var mı?
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Son zamanlarda ülke gündeminde olan ve vatandaşın merakla soruşturduğu konu benzine zam mı gelecek? Sorusu ile araştırılıyor. Son günlerimizde herkesin aklında olan soru hakkında gelişmeleri takip etmekteyiz. Motorin ve benzine zam mı gelecek? Benzine zam var mı? Güncel benzin ve motorin fiyatları…
Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Sıklıkla değişen inişli çıkışlı akaryakıt fiyatları özellikle araç sahiplerinin gündeminde. Merakla benzin fiyatlarını kontrol ediyorlar. Peki, benzine ve motorine zam mı gelecek? Güncel benzin fiyatları nedir?
MOTORİN VE BENZİNE ZAM MI GELECEK?
Son dönemde gündemde olan benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam gelmesi bekleniyor. Son 2 haftada gelen 5. zam ile litre fiyatı 87 kuruş artacak. 26 Ağustos'tan sonra İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26,85 TL olacak.
İSTANBUL GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI
İstanbul- Anadolu 25,98 TL
İstanbul- Avrupa 25,95 TL
Adalar 25,97 TL