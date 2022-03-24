Motorin ne kadar oldu? SON DAKİKA! Motorine zam geldi mi, motorin zammı ne zaman? Güncel motorin litre fiyatı kaç TL?

Motorine zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra motorine zam mı geldi mi, ne zaman? Motorine zam gelecek mi? Motorin zammı ne zaman?Motorine zam var mı soruları merak ediliyor. Detaylar güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde...

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Motorine zam geleceği yönünde bazı kaynaklara göre bir beklenti var ancak Motorine zam geldiği yönünde henüz bir açıklama gelmedi. EPGİS son açıklamasında bir süre zam açıklamalarını duyurmayacağını açıklamıştı.

"EPGİS ZAM YAPMAZ"

Geçtiğimiz günlerde EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın suçlamalarına yanıt veren EPGİS, zamları kendilerinin yapmadığını belirterek, "EPGİS bir işveren sendikasıdır. TC Sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS Zam yapmaz, EPGİS Zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir" ifadelerini kullanmıştı.

24.03.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 19,80 TL

Gazyağı TL/lt: 20,90TL

Motorin TL/lt: 22,24 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 22,29 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 17,56 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,83 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 24 Mart 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 24 Mart 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 24 Mart 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

Haberler.com - Gündem