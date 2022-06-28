Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve doların 17.5 lira sınırına dayanmasıyla benzine geçtiğimiz haftalarda zam yapılmıştı. Bu gece ise benzine indirim geleceği konuşuldu. Peki, Motorin indirim mi geldi, ne kadar? 28-29 Haziran Motorin indirimi ne zaman? Mazot, Motorin ve Benzin indirim geldi mi? Akaryakıt fiyatları 2022 ne kadar? Mazota kaç TL, kaç kuruş indirim gelecek?

MOTORİN İNDİRİMİ NE ZAMAN? MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELECEK?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son dönemde zam haberleriyle araç sahiplerinin keyfini kaçıran motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

ZAMLARIN ARDINDAN BU KEZ BÜYÜK BİR İNDİRİM YOLDA

Günlerdir art arda gelen zamlarla araç sahiplerinin keyfini kaçıran motorine bu kez büyük bir indirim geliyor. 29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2 lira 50 kuruşluk indirim bekleniyor.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 27 lira 49 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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