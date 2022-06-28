Motorin indirim mi geldi, ne kadar? 28-29 Haziran Motorin indirimi ne zaman? Mazot, Motorin ve Benzin indirim geldi mi? Akaryakıt fiyatları 2022!
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Brent petrol fiyatının ve doların düşmesiyle birlikte motorine bu kez indirim bekleniyor. Vatandaşlar benzine ve mazota kaç tl indirim gelecek merak ediyor. Peki, Motorin indirim mi geldi, ne kadar? 28-29 Haziran Motorin indirimi ne zaman? Mazot, Motorin ve Benzin indirim geldi mi? Akaryakıt fiyatları 2022! Motorine kaç kuruş indirim geliyor? Mazota ne kadar indirim gelecek? Motorin indirimi bu gece mi yarınki gece mi? Motorine kaç kuruş indirim geldi? İşte tüm detaylar...
Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve doların 17.5 lira sınırına dayanmasıyla benzine geçtiğimiz haftalarda zam yapılmıştı. Bu gece ise benzine indirim geleceği konuşuldu. Peki, Motorin indirim mi geldi, ne kadar? 28-29 Haziran Motorin indirimi ne zaman? Mazot, Motorin ve Benzin indirim geldi mi? Akaryakıt fiyatları 2022 ne kadar? Mazota kaç TL, kaç kuruş indirim gelecek?
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son dönemde zam haberleriyle araç sahiplerinin keyfini kaçıran motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Günlerdir art arda gelen zamlarla araç sahiplerinin keyfini kaçıran motorine bu kez büyük bir indirim geliyor. 29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2 lira 50 kuruşluk indirim bekleniyor.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 27 lira 49 kuruştan satılacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.