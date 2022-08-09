Haber : Motorin indirim geldi mi? 9 Ağustos Salı Motorin kaç TL olacak? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motorin indirim geldi mi? 9 Ağustos Salı Motorin kaç TL olacak?

 - Güncelleme:
Motorin indirim geldi mi? 9 Ağustos Salı Motorin kaç TL olacak?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.34 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor. Yapılan açıklama ile motorinde indirim olacağı belirtildi. Peki, Motorin indirim geldi mi? 9 Ağustos Salı Motorin kaç TL olacak?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bu kez de 10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorindeindirim bekleniyor. Peki, motorine indirim geldi mi? 9 Ağustos Salı Motorin kaç TL olacak?

MOTORİN İNDİRİM GELDİ Mİ?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.34 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bu kez de 10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title