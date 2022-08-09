İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.34 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor. Yapılan açıklama ile motorinde indirim olacağı belirtildi. Peki, Motorin indirim geldi mi? 9 Ağustos Salı Motorin kaç TL olacak?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bu kez de 10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorindeindirim bekleniyor. Peki, motorine indirim geldi mi? 9 Ağustos Salı Motorin kaç TL olacak?

MOTORİN İNDİRİM GELDİ Mİ?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.34 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bu kez de 10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor.