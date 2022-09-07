Motorin, benzin indirim son dakika! Motorine indirim ne zaman olacak? Motorin fiyatları düşecek mi? Motorin, benzin, LPG indirim fiyatlar!

Motorine indirim ne zaman olacak ve 7 Eylül 2022 motorin, benzin, LPG indirim fiyatları merak ediliyor. Motorin, benzin indirim son dakika haberini araştıran vatandaşlar motorin, benzin, LPG indirim fiyatları gündeme geliyor. Peki, Motorine indirim ne zaman? Motorin fiyatları düşecek mi?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine indirim ne zaman olacak ve Motorin fiyatları düşecek mi merak ediliyor. Motorin, benzin indirim son dakika! Motorine indirim ne zaman olacak araştırılıyor. Motorin, benzin indirim son dakika! Motorine indirim ne zaman olacak? Motorin fiyatları düşecek mi? 7 Eylül 2022 motorin, benzin, LPG indirim fiyatları!

MOTORİNE İNDİRİM NE ZAMAN OLACAK?

Motorinde bugün pompaya yansıyan 77 kuruşluk zammın ardından keyif veren bir gelişme yaşandı. 8 Eylül Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk indirim gerçekleşecek.

MOTORİN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün pompaya yansıyan 77 kuruşluk motorin zammının ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. 8 Eylül Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 80 kuruşa düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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