Motorcu olayı nedir? (TWİTTER) Motorcu kadın diyaloğunda neler yaşandı? - Haberler

Motor sürücüsü trafikte yaşadığı kaza anını ve sonrasını sosyal medya hesabından paylaştı. Olayda yaşananlar ve diyaloglar sosyal medyada gündem olurken Motorcu olayı nedir? Motorcu kadın diyaloğunda neler yaşandı merak edildi.

MOTORCU OLAYI NEDİR?

Düz yolda giden motosiklete çarpan kadın ve sonrasına yaşananlar sosyal medyada viral oldu. Motor sürücüsünün, kadın sürücü ve diğer sürücülerle yaşadığı diyaloglar tartışma konusu oldu.

İşte olaydan kareler:

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