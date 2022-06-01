Motorcu olayı nedir? (TWİTTER) Motorcu kadın diyaloğunda neler yaşandı? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motorcu olayı nedir? (TWİTTER) Motorcu kadın diyaloğunda neler yaşandı?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Motorcu olayı nedir? (TWİTTER) Motorcu kadın diyaloğunda neler yaşandı?

Düz yolda giden motosiklete çarpan kadın ve sonrasına yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Peki, Motorcu olayı nedir? Motorcu kadın diyaloğunda neler yaşandı? İşte detaylar…

Motor sürücüsü trafikte yaşadığı kaza anını ve sonrasını sosyal medya hesabından paylaştı. Olayda yaşananlar ve diyaloglar sosyal medyada gündem olurken Motorcu olayı nedir? Motorcu kadın diyaloğunda neler yaşandı merak edildi.

MOTORCU OLAYI NEDİR?

Düz yolda giden motosiklete çarpan kadın ve sonrasına yaşananlar sosyal medyada viral oldu. Motor sürücüsünün, kadın sürücü ve diğer sürücülerle yaşadığı diyaloglar tartışma konusu oldu.

İşte olaydan kareler:

Motorcu olayı nedir? (TWİTTER) Motorcu kadın diyaloğunda neler yaşandı?

Motorcu olayı nedir? (TWİTTER) Motorcu kadın diyaloğunda neler yaşandı?

Motorcu olayı nedir? (TWİTTER) Motorcu kadın diyaloğunda neler yaşandı?

Motorcu olayı nedir? (TWİTTER) Motorcu kadın diyaloğunda neler yaşandı?

Motorcu olayı nedir? (TWİTTER) Motorcu kadın diyaloğunda neler yaşandı?

Motorcu olayı nedir? (TWİTTER) Motorcu kadın diyaloğunda neler yaşandı?

Motorcu olayı nedir? (TWİTTER) Motorcu kadın diyaloğunda neler yaşandı?

Motorcu olayı nedir? (TWİTTER) Motorcu kadın diyaloğunda neler yaşandı?

Haberler.com - Gündem

Sosyal Medya 3. Sayfa Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title