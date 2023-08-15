Aracınızın motor arıza lambası, aracınızın motorunun veya bağlı sistemlerin bir hata veya sorun olduğunu belirtmek için yanar. Bu lamba, aracın motor kontrol ünitesi (ECU) tarafından algılanan bir arıza durumunu gösterir. Peki, Motor arıza lambası neden yanar, ne yapmalıyım? Sarı motor arıza lambası yanan araç kullanılır mı? İşte detaylar…

Motor arıza lambasının yanma nedenleri çeşitli olabilir. Arabanızdaki gösterge paneli; paneldeki ışıklar, işaretler yolu ile size aracınızdaki sorunla ilgili bilgi veren önemli bir parçadır. Peki, Motor arıza lambası neden yanar, ne yapmalıyım? Sarı motor arıza lambası yanan araç kullanılır mı? Detaylar haberimizdedir…

MOTOR ARIZA LAMBASI NEDEN YANAR, NE YAPMALIYIM?

Aracın motoru ve bağlı sistemler, bir dizi sensör tarafından izlenir. Bu sensörlerden birinin arızası veya hatalı okuma yapması durumunda motor arıza lambası yanabilir. Aracın egzoz gazı emisyonunu kontrol eden sistemlerdeki bir hata veya sorun, motor arıza lambasının yanmasına neden olabilir. Yakıt enjeksiyon sistemi veya egzoz gazı devridaim gibi yakıt ve emisyon sistemlerindeki sorunlar da motor arıza lambasının yanmasına sebep olabilir.

Motorun ateşlemesi için kullanılan buji, bobin gibi bileşenlerdeki hatalar, arıza lambasının yanmasına yol açabilir. Motor kontrol ünitesi (ECU) hataları veya sorunları, aracın tüm sistemlerini etkileyebilir ve motor arıza lambasının yanmasına neden olabilir. Egzoz gazı devir daimi veya katalitik konvertör gibi egzoz sistemi bileşenlerinde yaşanan sorunlar da motor arıza lambasının yanmasına neden olabilir.

Motor arıza lambasının yanması, potansiyel bir sorunu gösterir ve aracınızın bir otomotiv uzmanı tarafından kontrol edilmesini gerektirebilir. Ancak, yanma sebebi basit bir neden olabileceği gibi daha karmaşık bir sorunun işareti de olabilir. Eğer motor arıza lambası yanarsa, en kısa sürede bir servis merkezine başvurmanız önerilir.

SARI MOTOR ARIZA LAMBASI YANAN ARAÇ KULLANILIR MI?

Motor kontrol ikaz lambası sarı renkte yanıyor ise aracınızın motorunun çalışması ile ilgili önemli bir arıza olduğuna işarettir.

Bu durum genel olarak sürüşe engel değildir ancak uzman bir servise danışmanızı tavsiye ederiz. Motor kontrol ikaz lambası kırmızı yanıyor ise aracınızın motorunda çok büyük bir problem olduğunu öyle ki aracın arıza moduna bile geçemediğini göstermektedir.

Böyle bir durumla karşılaştığınızda aracınız hemen güvenli bir alanda durdurup servisinizden yardım istemelisiniz.