Motokuryelere Yetki Belgesi Ücretinde Artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryeler için yetki belgesi ücreti 15 Kasım'dan itibaren 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek. Yeni yönetmelik ile motokuryeler için belge indirim süresi sona eriyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Motokuryelere ilişkin belge indiriminde son 11 gün içerisindeyiz. 15 Kasım'dan sonra 1 motosikletiyle yetki belgesi alacak olan motokuryeler için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Mayıs'ta yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliğiyle motokurye faaliyetlerinin ilk kez mevzuata kavuştuğunu ve ilk 6 ay içerisinde yetki belgesi alacak olanlara yetki belgesi ücretinde yüzde 95'lik indirim sağladıklarını belirterek, "Motokuryelere ilişkin belge indiriminde son 11 gün içerisindeyiz. 15 Kasım'dan sonra 1 motosikletiyle yetki belgesi alacak olan motokuryeler için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek" ifadelerini kullandı.

'TOPLAM 82 BİN 288 YETKİ BELGESİ DÜZENLEDİK'

Bakan Uraloğlu ayrıca, yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı tarihten itibaren 2 aylık geçiş süreci tanımladıklarını da ifade ederek, "Mevzuatın yayımlandığı andan itibaren yetki belgesi müracaatlarının doğrudan e-Devlet portalı üzerinden de yapılabilmesine olanak sağladık. e-Devlet portalı üzerinden yetki belgesi alacaklar, yetki belgesi ve taşıt kartı ücretinde yüzde 5'lik indirimden faydalanmaya devam edebilecek" dedi.

Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin üzerinden geçen süreçte ortaya çıkan tabloya ilişkin rakamları da paylaştı. Bakan Uraloğlu, "10 Eylül itibarıyla kurye işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere toplam 82 bin 288 yetki belgesi düzenledik, bu belgelere 92 bin 127 taşıt kaydettik. Düzenlenen belgelerin 80 bin 66'sı motokuryelere verildi" açıklamasında bulundu.

'EN GENÇ FİLO AKDENİZ BÖLGESİNDE'

Kayıtlı taşıtların dağılımına da değinen Bakan Uraloğlu, "Yetki belgelerinde kayıtlı taşıtların, 80 bin 752'si motosiklet, 6 bin 676'sı kamyonet, 4 bin 487'si motorlu bisiklet ve 212'si ise otomobil olup bu taşıtların yüzde 65,5'i 3 yaşından küçüktür. Kurye faaliyetlerinde en genç filo 2,2 yaş ortalamasıyla Akdeniz Bölgesi'nde iken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinin filo yaş ortalaması 2,8'dir" dedi.

'EN FAZLA YETKİ BELGESİ MARMARA'DA DÜZENLENDİ'

Yetki belgelerinin bölgesel dağılımını da paylaşan Bakan Uraloğlu, "En fazla yetki belgesi Marmara Bölgesi'nde düzenlendi. Bölgede 43 bin 969 belge verilmiş, 49 bin 149 taşıt kaydedilmiştir. İstanbul tek başına 34 bin 308 yetki belgesi ve 38 bin 372 taşıt ile ilk sırada yer almaktadır. En az yetki belgesine sahip ilimiz ise 13 belgeyle ve 14 taşıt ile Tunceli'dir. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ise toplam 1354 belge ve 1507 taşıt bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

'TAŞIMA SÜRESİ TAAHHÜDÜNDE BULUNULMASI YASAKLANDI'

Bakan Uraloğlu, yönetmelikle getirilen usul ve esasların vatandaşın aldığı hizmeti doğrudan etkilediğini belirterek, "Artık teslimi mümkün olmayan adreslere gönderi kabul edilmiyor. Taşıma süresi taahhüdünde bulunulması ise yasaklandı. Alıcısına ulaştırılamayan gönderilerin aynı süre içinde göndericiye geri teslim edilmesi ile bozulabilir gıdaların taşınmasında özel tedbirler alınması zorunlu hale geldi" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, ayrıca, kuryelerin reflektif yelek giydiğini işaret ederek, "İşletmeler de çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kilis
Haberler.com
500
