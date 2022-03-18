Motokuryeler çalışıyor mu? Hafta sonu motokuryeler çalışacak mı?

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde bugün kar yağmaya başladı. Yağış, bazı bölgeler belirli aralıklara etkisini göstermeye devam ediyor. Motokuryeler çalışıyor mu? Motokuryeler çalışıyor mu?

MOTOKURYELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'da bugün hafif şekilde başlayan kar yağışıyla ilgili Meteoroloji ve AKOM'un ardından bir uyarı da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, "18.00-24.00 arası kar sağanakları var. Trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim" ifadelerini kullandı. Yerlikaya ayrıca bir sonraki duyuruya kadar bugün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün, yarın ve pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.

Tüm gözlerin çevrildiği İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kar yağışıyla ilgili bir uyarı yaptı. Yerlikaya'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da bugün 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim." ifadeleri yer aldı.

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