Motokurye yasak mı? Motokuryeler çalışıyor mu?
- Güncelleme:
İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle 2 yeni tedbir daha alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamu personelinin yarın da idari izinli sayılacağını ve bu akşam 19.00'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu. Motokuryeler çalışıyor mu? Motokurye yasak mı?
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yağışın yarından itibaren etkisini daha da artırması bekleniyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Hasdal Yerleşkesi'nde kar ve buz ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Motokurye yasak mı? Motokuryeler çalışıyor mu?
Yerlikaya, İstanbul için alınan 2 yeni kararı da açıkladı. Yerlikaya, İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağını söyledi.
İstanbul Valisi , olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin saat 19.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığını da duyurdu.
İstanbul'a tır ve kamyonların Anadolu ve Trakya üzerinden girişi sabah saat 04.00 itibariyle yasaklanmıştı. Şehir içindeki tır ve kamyonların da trafiğe çıkışı da yasaktı. Hava durumundaki değişimle birlikte bu yasak şimdilik bitirildi. Ali Yerlikaya sabah saat 10.40 itibariyle tır ve kamyonların geçişine kontrollü bir şekilde izin verilmeye başlandığını söyledi.
Yetkililerin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İşe gitmek için dışarıya çıkanlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar, özel araçları yerine toplu taşımayı tercih etti.
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022