Moto kurye yasak mı, çalışıyor mu? SON DAKİKA! Kuryelere yasak var mı? Motorlar yasak mı? Motorsiklet yasak mı?

Moto kurye yasak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumları tatil edildi. Peki, Moto kurye yasak mı? Kuryelere yasak var mı? Moto Kurye yasağı var mı? Motorlar yasak mı? Moto kurye yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

MOTO KURYE YASAK MI?

Vali Yerlikaya'nın tweeti şu şekilde:

"Kıymetli İstanbullular; Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, Trafik seyir ve can güvenliği için, Bir sonraki duyuruya kadar, Bugün 17.30'dan itibaren Motosiklet, Elektrikli scooter ve Motokuryelerin Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR"

PAZARA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün, yarın ve pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.

MOTOSİKLET VE KURYELER TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Yerlikaya, kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle bugün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

"SAAT 18.00-24.00 ARASINDA KUVVETLİ YAĞACAK"

Tüm gözlerin çevrildiği İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kar yağışıyla ilgili bir uyarı yaptı. Yerlikaya'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da bugün 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim." ifadeleri yer aldı.

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