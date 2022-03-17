Mostafa Mohammed ilk 11'de mi? Mustafa Muhammed oynuyor mu, yedekte mi? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mostafa Mohammed ilk 11'de mi? Mustafa Muhammed oynuyor mu, yedekte mi?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Mostafa Mohammed ilk 11'de mi? Mustafa Muhammed oynuyor mu, yedekte mi?

Heyecanla beklenen Galatasaray Barcelona maçı öncesi sporseverler Galatasaray Barcelona ilk 11'lerini merak etti. Maç kadrosu detaylı araştırılırken yedeklerde kimler var ilk 11'lerde kimler var araştırıldı. Peki, Mostafa Mohammed ilk 11'de mi? Mustafa Muhammed oynuyor mu, yedekte mi?

İlk karşılaşması 0-0 sona eren Galatasaray Barcelona maçının rövanşı merakla bekleniyor. Maç hakkında tüm detaylar araştırılırken sporseverler Mostafa Mohammed ilk 11'de mi? Mustafa Muhammed oynuyor mu, yedekte mimerak etti. Peki, Mostafa Mohammed ilk 11'de mi? Mustafa Muhammed oynuyor mu, yedekte mi?

GALATASARAY BARCELONA İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Mostafa Mohammed ilk 11'de mi? Mustafa Muhammed oynuyor mu, yedekte mi?

Mostafa Mohammed ilk 11'de mi? Mustafa Muhammed oynuyor mu, yedekte mi?

Mostafa Mohammed ilk 11'de mi? Mustafa Muhammed oynuyor mu, yedekte mi?

Mustafa Muhammed, Barcelona maçında yedek kadroda yer aldı.

Haberler.com - Gündem

Galatasaray, Gündem, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title