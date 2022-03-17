Mostafa Mohammed ilk 11'de mi? Mustafa Muhammed oynuyor mu, yedekte mi?
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Heyecanla beklenen Galatasaray Barcelona maçı öncesi sporseverler Galatasaray Barcelona ilk 11'lerini merak etti. Maç kadrosu detaylı araştırılırken yedeklerde kimler var ilk 11'lerde kimler var araştırıldı. Peki, Mostafa Mohammed ilk 11'de mi? Mustafa Muhammed oynuyor mu, yedekte mi?
İlk karşılaşması 0-0 sona eren Galatasaray Barcelona maçının rövanşı merakla bekleniyor. Maç hakkında tüm detaylar araştırılırken sporseverler Mostafa Mohammed ilk 11'de mi? Mustafa Muhammed oynuyor mu, yedekte mimerak etti. Peki, Mostafa Mohammed ilk 11'de mi? Mustafa Muhammed oynuyor mu, yedekte mi?
GALATASARAY BARCELONA İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Mustafa Muhammed, Barcelona maçında yedek kadroda yer aldı.
FC Barcelona karşısında ilk 11'imiz! ?? #GSvBarça #UEL pic.twitter.com/6m8nURoWXL— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 17, 2022
Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde üst tura hangi takım yükselir? #GSvBarça | #UEL | #Galatasaray | #Barcelona— Haberler (@Haberler) March 17, 2022