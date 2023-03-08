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Mostafa Mohamed Galatasaray'a mı dönüyor? Mostafa Mohamed Galatasaray'a gelecek mi?

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Mostafa Mohamed Galatasaray'a mı dönüyor? Mostafa Mohamed Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'ın Nantes'a kiralık olarak gönderdiği Mostafa Mohamed son dönemdeki formuyla gözden düştü. Galatasaray takımında gözde olan isimler arasında yer alan futbolcu hakkında merak edilenler var. Peki, Mostafa Mohamed Galatasaray'a mı dönüyor? Mostafa Mohamed Galatasaray'a gelecek mi?

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Ara transfer döneminde çalışmalarına devam eden Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında kiralık olarak Fransız ekibi Nantes'a gönderdiği Mostafa Mohamed'in transferi araştırılıyor. Peki, Mostafa Mohamed Galatasaray'a mı dönüyor? Mostafa Mohamed Galatasaray'a gelecek mi?

MOSTAFA MOHAMED GALATASARAY'A MI DÖNÜYOR?

Galatasaray'ın Nantes'a kiralık olarak gönderdiği Mostafa Mohamed son dönemdeki formuyla gözden düştü. Fransız ekibi, Mısırlı golcünün satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a dönmesi bekleniyor. Fransa'daki kariyerine iyi başlayan 25 yaşındaki futbolcu, son aylarda beklenen performansı veremeyince gözden düştü. Son golünü 15 Ocak'ta Montpellier'e atan Mısırlı futbolcu takımında istenmeyen hale geldi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre; Nantes'ın 25 yaşındaki futbolcunun 5.75 milyon euroluk satın alma opsiyonunu yüksek oranda kullanmayacağı iddia edildi. Nantes, 25 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'dan 250 bin euro karşılığında kiralamıştı. Fransız temsilcisinde bu sezon 39 maçta sahaya çıkan Mısırlı golcü, 8 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu. Öte yandan 25 futbolcunun Galatasaray'la 2025'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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