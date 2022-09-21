Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik ilanı sonrası ülkeden kaçış başladı. Peki bu gelişmenin ardından, Moskova - İstanbul uçak bileti fiyatları ne kadar?

Moskova - İstanbul uçak bileti fiyatları ne kadar? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik ilanı sonrası ülkeden kaçış başladı. Peki bu gelişmenin ardından, Moskova - İstanbul uçak bileti fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

MOSKOVA - İSTANBUL UÇAK BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Yaşanan gelişmenin ardından Rus vatandaşları ülke dışına kaçmaya çalışırken en çok tercih ettikleri ülkenin Türkiye olduğu ve bu nedenle İstanbul'a bilet fiyatlarının 30 bin liraya kadar çıktığı öğrenildi.

REFERANDUM KARARI ALDILAR

Mynet'in haberine göre, Ukrayna ordusunun bu son hamlesi Putin'in tüm planlarını bozarken, yaşanan gelişmenin ardındansa Ukrayna'nın doğusundaki 4 ayrılıkçı bölge Rusya'ya bağlanmak için referandum kararı aldı.

PUTİN KISMİ ASKERİ SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Rus lider Putin, Ukrayna'daki 4 ayrılıkçı bölgenin Rusya'ya katılması için referandum kararı almasının ardından, ulusa seslendi. "Batı ülkemizi yok etmeye çalışıyor" ifadesini kullanan Rus lider, kısmi askeri seferberlik ilan etti.

İSTANBUL'A YOĞUN İLGİ VAR

Bu gelişmenin ardından Rus vatandaşlarının ülkeden kaçma girişimleri hız kazanırken en çok gitmek istedikleri ülkelerin başında da Türkiye'nin olduğu öğrenildi. Moskova'dan İstanbul'a bilet fiyatları 30 bin TL'ye kadar çıktığı bilet fiyatlarının da her geçen dakika yoğun ilgiden ötürü yükseldiği görüldü.

RUSYA'DA SEFERBERLİKTEN KAÇMANIN CEZASI ARTIRILDI

Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti. Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla çeşitli değişiklikler yapılan tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü bir şekilde teslim olan askerlere 10 yıl, savaşta yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek. Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

"DÜNYA GÖRÜLMEMİŞ BİR ÇATIŞMAYA GİREBİLİR"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de yaptığı son dakika açıklamasında "Bir veya iki ay içinde dünya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir çatışmaya girebilir. Batı'nın Rusya ve Çin ile ilişkilerinin kötüleşmesi ve çatışmanın küresel düzeye yayılması çok mümkün." ifadelerini kullandı.