Moskova'da Türk Mutfağı Haftası düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde yöresel Hatay lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından yola çıkılarak ilan edilen 21-27 Mayıs Uluslararası Türk Mutfağı Haftası nedeniyle Moskova'daki VDNH Fuar Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin organize ettiği "Moskova'da Türk Sokak Lezzetleri" etkinliğinde, Hatay mutfağına özgü lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Rus vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, misafirlere döner, humus ve kısır ikram edildi.

"Oldukça geniş bir katılım var"

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, AA muhabirine, bu etkinliğin Moskova'da ikinci kez düzenlendiğini söyledi. Samsar, "Bu seneki gündemimiz Hatay mutfağı. Menü, Hatay gastronomisi üzerine kurulmuş vaziyette." dedi.

Dün büyükelçilik rezidansında kordiplomatik temsilciler için benzer bir program düzenlendiğini ifade eden Samsar, "Bugün de Rus dostlarımız için etkinliği gerçekleştiriyoruz. Oldukça geniş bir katılım var. Rus vatandaşların yemekleri beğeneceğini umuyorum." dedi.