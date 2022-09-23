Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrası ülke vatandaşlarının Antalya, İstanbul, İzmir, Dubai, Taşkent, Bakü, Tiflis, Erivan, Astana gibi kentlere yoğun talebi nedeniyle uçak bileti fiyatlarında 10 kattan fazla artış yaşandı. Artan bilet fiyatlarının ardından vatandaşlar Moskova Antalya bileti kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. Moskova Antalya bileti kaç TL? Antalya Moskova biletleri ne kadar oldu? Moskova Antalya son bilet fiyatı ne?

Moskova Antalya bileti kaç TL? sorusu Rusya'nın kısmi seferberlik ilan etmesiyle beraber gündemde yer aldı. Rusya'nın kısmi seferberlik kararının ardından uçak bilet fiyatlarında artış gözlemlendi. Merak edilen bilet fiyatları arasında da Moskova Antalya biletinin fiyatı yer aldı. Moskova Antalya bileti kaç TL? Antalya Moskova biletleri ne kadar oldu? Moskova Antalya son bilet fiyatı ne?

MOSKOVA ANTALYA BİLETİ KAÇ TL?

Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrası ülke vatandaşlarının Antalya, İstanbul, İzmir, Dubai, Taşkent, Bakü, Tiflis, Erivan, Astana gibi kentlere yoğun talebi nedeniyle uçak bileti fiyatlarında 10 kattan fazla artış yaşandı. Yayımlanan 'askeri kısmi seferberlik' ilanına göre, Rusya'da 300 bin civarında yedek askerin çağrılacağı kaydedildi. Karar sonrası başta Moskova olmak üzere Rusya'dan uçuşa açık kentlere büyük talep oluştu. Rusya vatandaşlarının turizmde en çok tercih ettiği kent olan Antalya, yurt dışında en çok yerleşik yaşamı tercih ettikleri şehirlerin de başında geliyor.

Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan bugün Antalya'ya gidecek uçağın son koltuğunun, 650 bin 859 rubleye yani yaklaşık 200 bin liraya satıldığı belirtildi.

Çarşamba gününden itibaren Moskova ve Rusya'nın diğer kentlerinden Antalya'ya olan uçuşların biletleri, hızla tükendi. Çarşamba itibarıyla bilet fiyatlarında başlayan artış, ciddi boyutlara ulaştı. Moskova'nın Domodedovo Havaalanı'ndan bugün Antalya'ya gidecek uçaktaki son biletin, 650 bin 859 rubleye yaklaşık 200 bin liraya satıldığı belirlendi. Cumartesi günkü uçuşlar içinse bilet fiyatlarının 500 bin rubleyi bulduğu kaydedildi.