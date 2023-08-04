Morutan neden yok, sakat mı? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda Morutan neden yok?
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Galatasaray'da Olimpija Ljubljana maçının hazırlıkları sürerken, yeni transferlerin yer aldığı maç kadrosu UEFA'ya bildirildi. Kadroda Morutan yer almadı. Peki Morutan neden yok, sakat mı? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda Morutan neden yok?
Morutan neden yok? Galatasaray'da Olimpija Ljubljana maçının hazırlıkları sürerken, yeni transferlerin yer aldığı maç kadrosu UEFA'ya bildirildi. Kadroda Morutan yer almadı. Peki Morutan neden yok, sakat mı? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda Morutan neden yok? Detaylar...
MORUTAN NEDEN YOK?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray maç kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Mauro Icardi ve Wilfried Zaha kadroya eklenirken, Rumen futbolcu Morutan kadroya alınmadı.
Zalgiris ile oynanan maçların ikinci yarısında sahaya sürülen Morutan'ın gelecek sezon planları arasında yer almadığı düşünülüyor. Futbolcunun kariyerine nasıl bir yön vereceği merakla beklenirken, İtalyan kulüplerin Morutan'a ilgisi bitmedi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Serie B ekiplerinden Palermo, bonservisi Galatasaray'da bulunan Morutan'ı kadrosuna katmak istiyor.
Transfermarkt sitesine göre 4,5 milyon avro piyasa değeri 24 yaşındaki Morutan Romanya Milli Takımı formasını 7 kez giydi. Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan orta saha futbolcusu 36 maçta sahaya çıkarken 3 gole imza attı, 5 asist yaptı.
Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:
Kaleci:
Fernando Muslera
Günay Güvenç
Berk Balaban
Defans:
Leo Dubois
Angelio
Kaan Ayhan
Victor Nelsson
Emin Bayram
Abdülkerim Bardakcı
Kazımcan Karataş
Sacha Boey
Orta Saha:
Fredrik Midtsjo
Berkan Kutlu
Sergio Oliveira
Lucas Torreira
Forvet:
Kerem Aktürkoğlu
Mauro Icardi
Dries Mertens
Yunus Akgün
Wilfried Zaha
Nicol Zaniolo
Halil Dervişoğlu
Barış Alper Yılmaz
Cedric Bakambu
Liste B:
Jankat Yılmaz
Ali Turap Bülbül
Metehan Baltacı
Caner Doğan
Baran Aksaka
Hamza Akman
Efe Akman
Baran Demiroğlu