Son şampiyon Galatasaray'da bekleneni veremeyen Olimpiu Morutan'ın yeni takımı belli oluyor. Morutan hangi takımda oynuyor ve Olimpiu Morutan hangi takıma transfer oldu merak ediliyor. Morutan hangi takımda oynuyor? Olimpiu Morutan hangi takıma transfer oldu? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Morutan hangi takımda oynuyor? Olimpiu Morutan hangi takıma transfer oldu?

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Olimpiu Morutan'ı bonservisiyle kadrosuna katmaya yakın. Morutan hangi takımda oynuyor? Olimpiu Morutan hangi takıma transfer oldu? soruları gündeme geliyor. Morutan hangi takımda oynuyor? Olimpiu Morutan hangi takıma transfer oldu? Detaylar haberimizdedir…

MORUTAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Başkent ekibi, 24 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle transfer etti. Ankaragücü, Rumen oyuncuyla kısa süre içinde 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

OLIMPIU MORUTAN HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Olimpiu Morutan'ı bonservisiyle kadrosuna katmaya yakın. Başkent ekibi, Rumen futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Morutan'ın sözleşmesinde Galatasaray'ın sonraki satışı için %20 payı var. Ayrıca belirli opsiyonlara bağlı olarak Galatasaray için geri alma maddesi bulunuyor. Galatasaray'ın ayrılığı kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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