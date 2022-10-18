Galatasaray takımının teknik direktörü Okan Buruk'un isteği üzerine teknik heyete katılan Moritz Volz futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray'ın yeni teknik direktör yardımcısı Moritz Volz hakkında merak edilenler var. Peki, Moritz Volz kimdir? Moritz Volz kaç yaşında, nereli? Moritz Volz hangi takımda? Moritz Volz Galatasaray'a geldi mi?

Moritz Volz kimdir? sorusu futbolseverler ve Galatasaray taraftarının gündeminde yer alıyor. Galatasaray takımının teknik direktörü Okan Buruk'un isteği üzerine teknik heyete katılan Moritz Volz futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray'ın yeni teknik direktör yardımcısı Moritz Volz hakkında merak edilenler var. Peki, Moritz Volz kimdir? Moritz Volz kaç yaşında, nereli? Moritz Volz hangi takımda? İşte Moritz Volz hakkında merak edilenler..

MORİTZ VOLZ KİMDİR?

Moritz Volz 21 Ocak 1983 tarihinde doğmuştur. Mortiz VolzAlman eski profesyonel futbolcudur. RB Leipzig'de Julian Nagelsmann'ın yardımcı antrenörü olarak çalışmıştı. Şimdi ise Galatasaray takımı ile anlaştı.

MORİTZ VOLZ GALATSARAY'A GELDİ Mİ?

Okan Buruk'un isteği üzerine Galatasaray takımına yardımcı antrenör olarak anlaşma sağlandı. Galatasaray Kulübü, Alman antrenör Moritz Volz ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Yardımcı antrenör Moritz Volz, teknik direktörümüz Okan Buruk'un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacaktır. Teknik direktörümüz Okan Buruk'un 1 ay önce görüşme de gerçekleştirdiği Volz, sadece yardımcı antrenör olarak değil, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacaktır" ifadeleri yer aldı.