Ekonomide moratoryum bir ülkede, savaş durumu ya da benzeri olağanüstü dönemlerde, devletin ödeme süresi gelmiş borçlarını yasayla ertelemesi durumudur. Moratoryum ilan etmek ne demek ve moratoryum ilan edilirse ne olur soruları merak ediliyor. Moratoryum nedir, ne demek ve moratoryum ilan edilirse ne olur soruları araştırılıyor. Peki, Moratoryum nedir? Moratoryum ilan etmek ne demek? Moratoryum ilan edilirse ne olur?

Moratoryum kelimesi sık sık gündeme geliyor. Moratoryum, borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu bildirerek, alacaklıya ödeme planı önermesi olarak tanımlanır. Moratoryum nedir ve moratoryum ilan etmek ne demek merak ediliyor. Moratoryum ilan edilirse ne olur sorusu gündeme geliyor. Moratoryum nedir? Moratoryum ilan etmek ne demek? Moratoryum ilan edilirse ne olur? Moratoryum nedir? Moratoryum ilan etmek ne demek? Moratoryum ilan edilirse ne olur? Detaylar haberimizdedir…

MORATORYUM NEDİR?

Moratoryum, borçlanıcının, ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesidir.

Genelde borçlu ve alıcı arasında borcun yeniden yapılandırılması ile sonuçlanır. Moratoryum bir ülkenin dış borçlarıyla ilgili olabileceği gibi ülke içinde belirli bir grubun borçları üzerinde de yapılabilir. Devletler içine düştükleri yoğun döviz darboğazı dolayısıyla dış borçlarının ana para ve faizlerini ödeyemeyeceklerini ilan ettiklerinde, borçlularla alacaklılar arasında bir anlaşma yapılarak borçların vadesinin uzatılması işlemi de moratoryum olarak adlandırılır.

Ayrıca uluslararası hukukta devletler tarafından bir durumun hatırlatılması amacıyla ilan edilen kararlara da moratoryum denilir.

MORATORYUM İLAN ETMEK NE DEMEK?

Vadesi gelmiş borçların yasayla, mahkeme kararıyla, borçlu ve alacaklı arasındaki bir anlaşma veya doğrudan doğruya tek taraflı ertelenmesi işlemi.

Moratoryum, bir ülkenin dış borçları ile ilgili olabileceği gibi, ülke içinde belirli bir grubun borçları üzerinde de yapılabilir. Sel, deprem, kuraklık gibi doğal afetlere uğrayanların, bankalara olan borçlarının hükûmet veya ilgili bankalar tarafından ertelenmesi, yeni vadelere bağlanması birincisine örnektir. Devletler de içine düştükleri yoğun döviz darboğazı dolayısıyla dış borçların anapara ve faizlerini ödeyemeyeceklerini ilân edebilirler. Bu durumda borçlularla alacaklılar arasında bir anlaşma yapılarak borçların uzatılması işlemi de moratoryum olarak adlandırılır. Örneğin; dış borçlarla ilgili olarak Osmanlı İmparatorluğu 1875'te moratoryum ilan ediliyor ve 1881'de Duyun-i Umumi idaresi kuruluyor. Türkiye Cumhuriyeti de 1958'de moratoryum ilân etmişti.

Devletin mali anlamda güç durumda bulunduğu dönemlerde yeni bir anlaşma yapmak suretiyle borcun ödeme şekli ve süresini yeni esaslara bağlamasına moratoryum denir.

Moratoryumda borç ortadan kalkmamakta, ödemeler ertelenmekte, faiz oranları yeniden belirlenmekte, belli durumlarda borcun kısmen silinmesi söz konusu olabilmektedir.

MORATORYUM İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

Devletin mali anlamda güç durumda bulunduğu dönemlerde yeni bir anlaşma yapmak şartı ile borçlarının ödenme şekli ve süresini yeni esaslara bağlamasına moratoryum olarak tanımlanır. Moratoryumda borç ortadan kalkmaz, ödemeler ertelenir, faiz oranları yeniden belirlenir, belli durumlarda borcun kısmen silinmesi söz konusu olur.